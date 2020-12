Uomini e donne, Valentina Dartavilla Lupi e Gemma Galgani: «Si sente la regina, stesse zitta ogni tanto…»

Valentina Dartavilla Lupi, dama del trono over di “Uomini e donne” si rivolge alla collega Gemma Galgani, storica protagonista del dating show di Maria De Filippi con cui si contende le attenzioni del cavaliere Maurizio: “Non me ne importa nulla e, se stesse zitta ogni tanto, sarebbe meglio”.

Valentina Dartavilla Lupi a “Uomini e donne” dopo una frequentazione con Nicola Mazzitelli (assente causa Covid) ha manifestato il suo interesse per Maurizio: “Trovo Maurizio un uomo molto bello – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di uomini e donne” - e la fisicità per me conta. Conoscendolo, poi, ho capito che abbiamo diverse cose in comune ma per ora siamo usciti solo due volte, quindi non ho una visione chiara della cosa ancora”.

Anche Gemma ha palesato l’interesse per lo stesso cavaliere: “Non me ne importa nulla e, se stesse zitta ogni tanto, sarebbe meglio. Ha solo delle parole da spendere su persone che non conosce e spesso parla sopra alla gente. Io non ho voglia di perdere tempo con lei sinceramente”.

Ultimo aggiornamento: 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA