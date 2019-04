Nina Moric umilia Karina Cascella: «Chi sei per giudicarmi? Hai fatto solo Uomini e Donne»

Karina Cascella a Live – Lite tra Nina Moric a Live – Non è la D’Urso . La showgirl croata è sottoposta al confronto con i cinque personaggi delle “sfere” quando l’opinionista le chiede:

Risposeresti Corona? L’uomo che ha distrutto e rovinato la tua carriera e la tua persona?

Lo sposerei centomila volte, non mi pento di nulla. Le colpe sono sempre a metà, magari sono stata più fragile, però sono sempre riuscita a rialzarmi

La Cascella però, le ha replicato a tono:

Per capire che sei una persona fragile da un punto di vista mentale, non c’è bisogno di un medico

. Parole forti, che hanno fatto infuriare Nina Moric:

Karina ti prego non sei una psicologa. Posso dirlo io che sono fragile e non tu. Sei un pessimo esempio per le persone che soffrono. Sei una persona senza scrupolo e senza sentimento o fragile dal punto di vista mentale? Chi sei per giudicare me? Non ti devi permettere, sei un pessimo esempio per tua figlia e per le persone che soffrono veramente. Che te ne frega a te? Con me caschi male. Ho abbandonato la carriera di top model per mia volontà

. Poi le ha lanciato una frecciatina:

E tu cosa hai fatto? Hai fatto solo Uomini e Donne, sei diventata opinionista e ora mi fai la morale? Stai al posto tuo

.

Non mi pare che sto parlando a un premio Oscar

ha replicato la Cascella - Tu hai fatto un video con Ricky Martin

. Scintille in studio.

Giovedì 11 Aprile 2019, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 13:01

». Nina risponde:».