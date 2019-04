L'ultima vita di Noemi Letizia: star in tv nel reality napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 08:00

Il nome della serie è ancora top secret, e anche la rete televisiva sulla quale andrà in onda. Non sono le Lucky Ladies atto secondo e non le vedremo neanche su FoxLife. L'unica certezza, al momento, è che le sei protagoniste sono già state scelte e a metà maggio cominceranno pure le riprese. Napoletane, bell'aspetto, giovani (ma nemmeno troppo), hanno superato a pieni voti i provini organizzati nei giorni scorsi a «Casa Rubinacci relais» sbaragliando decine di agguerrite concorrenti pronte a tutto pur di conquistarsi un posto al sole nel nuovo docu-reality, format americano di successo in fase di sperimentazione anche qui. Ce l'hanno fatta in sei, ma potrebbero diventare sette se i vertici della produzione lo riterranno opportuno: i loro nomi saranno svelati uno alla volta con l'obiettivo di creare attesa e curiosità.