Ecco l'ultimo spot dei The Jackal: l'esperto di cose va al Mann

The Jackal è sinonimo di divertimento assicurato. Il gruppo di videomaker napoletani riesce a raccontare e a fare ironia proprio su tutto, dai problemi di una generazione alle cose più comuni in modo brillante e intelligente. Colpiscono ancora il segno con un nuovo video promozionale che questa volta ha per protagonista il Museo Archeologico Nazionale di NApoli. Lo hanno fatto con uno dei loro format più amati, «L'esperto di cose», ovvero Gianluca Fru, protagonista del video, che racconta a suo modo la storia dell’umanità e l’evoluzione culturale dell’uomo, dalla preistoria fino ai greci. Il contenuto del video è stato studiato per raccontare al meglio il museo e i siti di extramann attraverso un percorso non convenzionale, puntando naturalmente sull’ironia. «L'evoluzione dell'inteligenza umana» è il titolo dello spot che sarà seguito da una serie di storie Instagram dei Tha Jackal dedicate ai siti inseriti nel circuito Extramann. L’operazione promozionale è stata presentata in anteprima assoluta il 22 Marzo nella sala del Toro Farnese, seconda giornata del FestivalMANN. Il video sarà on line dal giorno 26 Marzo su tutti i profili social di The Jackal. A partire dal 26 marzo saranno messe on line anche le storie instagram dedicate ad Extramann.L’idea di commissionare un video promozionale ai The Jackal nasce dalla volontà del MANN di avvicinare un target di pubblico difficilmente raggiunto dai canali tradizionali. Per questa campagna il target di riferimento sono i giovani dai 18 ai 30 anni che trascorrono sui social media e su internet buona parte del loro tempo, prediligendo la rete come fonte di informazione. Promuovere il Museo attraverso uno strumento non convenzionale come questo rientra nella politica del Mann, che è stato il primo museo archeologico a produrre un Videogame di successo. La collaborazione con un fenomeno virale come The Jackal costituisce un unicum nell’ambito delle strategie di comunicazione dei Musei a livello nazionale. «L'ironia nasce nella commedia greca e prosegue nel teatro e nella poesia satirica latina, dissacrando i mostri sacri della politica o i modi di vita convenzionali, dai tempi di Aristofane fino a Plauto e Giovenale - dice il direttottore del MANN Paolo Giulierini che ha fortemente voluto questa campagna - Sorridere del mondo e di se stessi è il miglior modo per darsi una misura, un limite, riconoscendo le nostre imperfezioni ma anche la nostra umanità. Il divertentissimo contributo dei Jackal esprime bene la volontà del Mann di avvicinare, divertendosi, tanti giovani alla cultura».Lo spot è tutto da ridere e mette in luce tanti aspetti dell'arte del MANN e del circuito Extramann più o meno conosciuti. «Prima di girare lo spot abbiamo studiato tanto - dicono i The Jackal - È stata una bellissima esperienza perchè abbiamo imparato tanto e ci siamo divertiti». «Ci ha fatto molto piacere portare avanti un’attività di questo tipo - dichiara Simone Russo, alias Ruzzo Simone, CEO e co-fondatore della the Jackal SRL - Abbiamo avuto l’opportunità di coinvolgere e avvicinare la nostra community a un tema diverso dal solito, mostrando quanti tesori può offrire la nostra città. Inoltre non capita tutti i giorni di girare in un museo». Dunque tra pochi giorni tutti potranno godersi questa nuova creazione del gruppo che a oggi totalizza più di 100 milioni di visualizzazioni.