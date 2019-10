Paolo Bonolis senza freni: «Freddie Mercury ci ha provato con me»

Sabato 5 Ottobre 2019, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 19:22

Paolo Bonolis ha raccontato, in occasione dell'uscita della sua autobiografia "Perché parlavo da solo", particolari inediti della sua vita. Il conduttore ne ha per tutti, anche per il grande Freddie Mercury. Bonolis racconta infatti che il cantante dei Queen avrebbe addirittura mosso delle avenches nei suoi confronti durante una cena.Bonolis si è raccontato al pubblico a trecentosessanta gradi e, in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni si è soffermato su tanti aneddoti curiosi, tra cui il primo incontro con Freddie Mercury, il cantante conosciuto nel 1985 che, stando alle parole del conduttore, avrebbe provato addirittura ad approcciarlo: «Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte…». Bonolis ha raccontato anche come avrebbe respinto le avanches del cantante: «Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe’ me» avrebbe risposto Bonolis al corteggiamento della stella dei Queen.