Freddie Mercury, collezione privata all'asta: anche il mantello rosso e la corona di God Save The Queen

Gli oggetti personali, quelli più cari, i cimeli appartenuti al cantante dei Queen, Freddie Mercury, saranno venduti all'asta da Sotheby's. Oltre 1500 pezzi custoditi nella sua magione di Garden Lodge a Kensington, che per la popstar era un regno, rimaste tale fino alla sua morte nel 1991, per circa 30 anni. Il cantante affidò i suoi oggetti a Mary Austin, una delle amiche più intime e fidate.

Vita all'asta

Dopo averla acquistata, Freddie Mercury l'arredò con oggetti d'arte, alcuni dei quali acquistati durante i suoi viaggi fuori dal Regno Unito, ma nel corso degli anni che vi abitò, il cantante ne fece un nido sicuro, dove passare del tempo con i suoi affetti più cari e gli amici più stretti.

Opere di pregio

Tra gli oggetti che saranno battuti al miglior offerente, ci sono dipinti vittoriani, tessuti eccezionali, opere di pregio che cercava durante i viaggi in Giappone, testi di canzoni scritti a mano, costumi di scena. Tra i pezzi forti della collezione una corona modellata su quella di Sant'Eduardo, che sarà indossata da Carlo D'Inghilterra durante la cerimonia del 6 maggio, quando sarà incoronato, e un mantello in velluto rosso, pelliccia sintetica e diamanti artificiali che il cantante avrebbe sfoggiato durante i suoi show. In particolare è noto che Mercury lo abbia indossato durante l'interpretazione finale di 'God Save the Queen', in chiusura dell'ultimo live dei Queen nel 1986.

Anche una mostra

L'asta, intitolata Freddie Mercury: A World of His Own, andrà in mostra a Londra il 4 agosto e chiuderà nel giorno in cui Mercury avrebbe compiuto 77 anni, il 5 settembre. Prima, i pezzi più importanti saranno esposti a New York, Los Angeles e Hong Kong.