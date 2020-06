Pierluigi Diaco scoppia a piangere a Io e Te e si allontana dallo studio. «Katia conduci tu»

Pierluigi Diaco scoppia a piangere a Io e Te e si allontana dallo studio. «Katia conduci un attimo tu...». Oggi, il conduttore del salotto di Rai 1 ha festeggiato il suo compleanno in diretta e ricevendo un regalo insapettato si è commosso fino alle lacrime.

Nel corso del programma, la regia ha mandato in onda a sorpresa alcuni videomessaggi di amici vip che hanno inviato gli auguri a Diaco. Tra questi, Mara Venier, Maurizio Costanzo, Fabio Concato, Rita Pavone, Maria Sole Tognazzi e Alex Britti.

Di fronte al video di Tognazzi e Britti, Diaco si scioglie in lacrime: «Lei è la mia migliore amica e lui un pezzo di cuore». A questo punto, Diaco si allontana dal centro studio per bere dell'acqua e chiede a Katia Ricciarelli di lanciare lei la rubrica sugli amori over: «Katia conduci per un attimo tu...». Auguri.

Ultimo aggiornamento: 19:43

