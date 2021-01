Pupo a Verissimo: «Ho fatto l'amore con una mia fan dopo una serata, poi...». Silvia Toffanin incredula. Oggi, il cantante e opinionista del Grande Fratello Vip è stato ospite nel salotto di Canale 5 e si è raccontato a cuore aperto, tra lavoro e vita privata.

«Mio padre - spiega Pupo - era come me, un uomo solare e divertente. Ma anche triste e a tinte nere come il gioco d'azzardo. Ho iniziato a 13 anni a giocare a poker, l'ho ereditato da lui. Alla fine degli anni 80, la mia professione ha avuto una battuta d'arresto e ho fatto investimenti sbagliati. La mia mamma è la vera vittima di questa scuola, aveva marito e figlio con lo stesso vizio. Oggi, la mia mamma soffre di un'importante demenza senile. Da un anno vive in un istituto dove è curata alla perfezione. Quando l'ho vista l'ultima volta abbiamo cantanto per quaranta minuti, si sono commossi tutti gli operatori».

Poi, Pupo ha parlato di quando ha scoperto di avere un'altra figlia, Valentina, nata nel 1983. «Mary era una mia fan di Alba. Ci eravamo intrattenuti dopo qualche serata e abbiamo fatto l'amore. Veniva ai miei concerti, mi aveva detto che aveva avuto una figlia. Ma non mi disse che era mia figlia, non mi voleva coinvolgere. Dopo cinque anni, mi ha detto la verità. A mia moglie l'ho detto dopo un po' di tempo, ora la ama come sua figlia».

Il cantante rivela anche di aver provato un sentimento per un uomo: «Sotto il profilo sentimentale non ho mai avuto nessun paletto. Mi è capitato di avere un innamoramento per un uomo, Riccardo. Un amore senza un risvolto sessuale. Aveva problemi con le sostante stupefacenti, volevo aiutarlo».

