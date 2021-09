Raffaella Fico torna al Grande Fratello: «Ma oggi sono vip, pronta per la vittoria»

Rieccola, 13 anni dopo. Raffaella Fico, 33 anni, da Cercola, sex simbolo italico con un posto fisso sui giornali di gossip, ex di Mario Balotelli (con tanto di prole), un flirt con Cristiano Ronaldo, torna nella casa del «Grande fratello», stavolta per l'edizione vip prodotta da Endemol Shine Italy. La trentatreenne napoletana si rimette in gioco nel reality show più amato dagli italiani (ha fatto il record di ascolti nella scorsa edizione,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati