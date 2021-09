Manila Nazzaro, pronta a entrare nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, torna sull’intervista di presentazione fatta per l’account ufficiale della trasmissione, in cui ha confessato che all’interno della casa non vorrebbe incontrare la conduttrice Caterina Balivo.

GFVip, Manila Nazzaro e Caterina Balivo: «Scelte diverse»

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati