Riccardo Fogli e Karin Trentini a Domenica In: «Lo scandalo all'Isola dei Famosi? Ci hanno fatto male»

Domenica 5 Maggio 2019, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riccardo Fogli, ospite di Mara Venier, ripercorre a Domenica In i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera. Per la prima volta da quando è tornato dall'Isola dei Famosi, è in televisione con la moglie Karin Trentini. C'è tempo per parlare dello scandalo del presunto tradimento della donna, ma la conduttrice preferisce solo un accenno. «Avete pianto abbastanza, non manderò mai in onda immagini che possano farvi del male», dice Mara Venier.La produzione del reality Mediaset è finita al centro delle polemiche dopo l'intrusione nella vita privata della coppia. La donna, di molti anni più giovane del cantante, è stata accusata di averlo tradito. «Io ho sofferto molto, fa ancora male questo dolore gratuito. Hanno offeso mia moglie. Tu vai sull'Isola, che è un posto meraviglioso, e poi questa polemica che non è servita a niente. Quanto l'ho fatta soffrire cuore mio», spiega Riccardo Fogli.«Hanno toccato la famiglia e la famiglia è sacra. Grazie per non aver mandato in onda i filmati. Sono stata in silenzio tutto questo tempo, mi sono stretta a mia figlia. Non sono andata da nessuna parte e alla fine ho detto che volevo venire da te», spiega Karin a Mara Venier.I due provano a concentrarsi sulle cose belle: la famiglia riunita e la loro bambina. Stanno insieme dal 2008 perché Karin accompagnava i suoi genitori ai concerti dell'ex dei Pooh. «Quando l'ho visto ho detto: 'Mi garba quest'uomo'. e poi ho provato a conquistarlo con tattica e timidezza». Quando lei è cresciuta lui l'ha notata e corteggiata.Riccardo Fogli ha anche intrattenuto il pubblico con alcuni dei suoi più grandi successi. È iniziato tutto sul finire degli anni Sessanta. Lui era pieno di sogni e di belle speranze, ma era un semplice metalmeccanico che veniva da una famiglia umile. Dopo l'incontro con Roby Facchinetti nasce la storica band dei Pooh. Un legame che sopravvive ancora oggi nonostante gli anni da solista. Sulla rottura a causa di Patty Pravo chiarisce: «Per i miei compagni era un peso e ho scelto di essere libero».