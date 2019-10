Il cambiamento di Sara Tommasi: «Quella notte in cui ho rischiato di morire... Ora sto bene, voglio solo tornare in tv»

Martedì 8 Ottobre 2019, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 19:43

Si è messo alle spalle un passato difficile, che l’ha portata dal successo televisivo all’abuso di alcolici e droghe, passando per il mondo del porno. Adesso la vita di Sara Tommasi è cambiata e, come fa sapere un comunicato stampa pubblicato dal sito “Dagospia”, dopo un periodo di disintossicazione e cure psichiatriche è tornata a stare bene, in attesa di ricomparire in tv.Ora al suo fianco si ci sono la famiglia e gli amici, ma il passato è stato difficile: «Anni veramente terribili – si legge sul sito - tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene, mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e mi facevano fare qualsiasi cosa perché nelle condizioni in cui ero non ero in grado di distinguere il bene dal male e quindi non sapevo dire no! Soffrivo di bipolarismo e stavo ancora peggio perché la patologia veniva accentuata dall’uso di droghe, alcol e psicofarmaci».Durante il suo vagare notturno ha anche rischiato la vita: «Quella notte a Milano di qualche anno fa, ero scappata da Terni ed ero finita in casa con degli alcolizzati e dei tossicodipendenti, ho rischiato di morire! Per grazia di Dio la mia famiglia è corsa a prendermi per i capelli, mi hanno fatta ricoverare e mi hanno salvato la vita. Ora faccio sport, mangio bene, mi curo, mi voglio bene e ho bisogno di andare in televisione a parlare della mia rinascita, sicuramente da Barbara d’Urso riuscirei ad essere me stessa e a raccontarmi senza filtri».Ora vorrebbe tornare a far parte del mondo dello spettacolo: «In tv e guadagnavo tanto ho fatto la formica e ho comprato delle case, vorrei lavorare solo per una mia gratificazione personale e perché mi manca molto il contatto con i miei fans, per strada la gente mi ferma e mi ama, vorrei tornare a fare il mio lavoro di showgirl, non chiedo altro!».