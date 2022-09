Corsivo, la tiktoker Elisa Esposito dà lezioni a Castellammare

Le lezioni di corsivo arrivano a Castellammare di Stabia. La “professoressa” di TikTok, Elisa Esposito sarà ospite per l'apertura di una nuova attività in città.

La giovane influencer è diventata nota sull'ormai famosissimo social TikTok grazie ai suoi video dove parlava “in corsivo”. Questo strano e nuovo modo di pronunciare le parole ha spopolato sulle piattaforme social, diventando un vero e proprio tormentone per i più piccoli. Elisa Esposito è una ragazza di 19 anni seguita da oltre un milione di follower, un successo esploso improvvisamente.

«Ho iniziato per gioco, scherzavo con le mie amiche e parlavamo utilizzando questo linguaggio. Non avrei mai immaginato tutto questo». Queste sono le parole della tiktoker presente domani, 11 settembre, alle ore 18:30 presso un esercizio commerciale di via Cosenza.