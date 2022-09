Attimi di paura nella notte a Castellammare di Stabia quando, in via Paride del Pozzo, i carabinieri ed i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito ad un incendio sulla cui origine sono ancora in corso accertamenti.

Le fiamme hanno distrutto un Piaggio Beverly e danneggiato uno scooter e un’auto parcheggiate a pochi metri di distanza. Danni arrecati anche all'appartamento del piano terra del civico 9.