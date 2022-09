Afragola, raid all'Eurobet: il responsabile mette in fuga i malviventi

Alba all’insegna della paura ad Afragola. Erano circa le 4, quando i malviventi hanno tentato la rapina all’Eurobet in corso Giuseppe Garibaldi.

Il responsabile della struttura si è, però, reso conto di quanto stava per accadere. Nonostante la tensione del momento, ha avuto la freddezza di far scattare l’allarme. A questo punto, i balordi si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sul posto per i rilievi e le indagini di rito sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato locale. Le forze dell’ordine sono sulle tracce degli uomini.