Stefano De Martino vince il premio San Gennaro Day: «Lo dedico alla mia Napoli»

A Stefano De Martino il San Gennaro Day 2020. Premiato dalla «sua Napoli», città che ormai porta nel cuore, pur essendo nato a Torre Annunziata, il conduttore riceverà questa sera al Teatro Politeama il prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle personalità del mondo dello spettacolo, dell’editoria, delle istituzioni che si sono distinte nei loro settori grazie ai loro successi e al loro essere persone autentiche. Così per De Martino che, dal debutto due anni fa alla conduzione con «Made in Sud», che lo ha consacrato il nuovo (giovane) showman di punta della Rai, a «Stasera tutto è possibile», passando per Castrocaro, l’ultima sfida vinta di recente nel saper gestire una delle manifestazioni canore storiche della tv.



Ultimo aggiornamento: 17:11

Autentico, semplice, legato alle sue origini ma soprattutto ai valori tradizionali che riesce a trasmettere al pubblico da casa. Questo è Stefano De Martino per i suoi fan, che lo seguono sia sul piccolo schermo che sui social. E che stasera saranno pronti ad applaudirlo, seppure virtualmente, sul palco del Politeama, dove a consegnargli il premio ci sarà il direttore artistico del San Gennaro Day, Gianni Simioli, che a proposito dello scopo della kermesse ha dichiarato: «Onorare le eccellenze che si sono distinte in vari settori dall’imprenditoria alla musica, dal teatro al cinema, dalla scienza alla letteratura». E tra queste eccellenze ci sarà l’ex ballerino di «Amici», ormai cresciuto, che non nasconde l’emozione per un premio così importante.