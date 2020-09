Stefano De Martino, trasloco dopo l'addio a Belen Rodriguez: nuova casa a Milano post separazione

Ultimo aggiornamento: 16:40

nella sua nuovaStefano De Martino torna a Milano, ma dopo la separazione con l’ex moglie Belen Rodriguez ha scelto di andare a vivere in un altro appartamento.Dopo la quarantena Stefano si era trasferito a Napoli per via delle riprese di “Made in sud”, programma di cui è conduttore. Finita l’emergenza e le vacanze estive l’ex ballerino di “Amici”, come dimostrano le foto pubblicate da “Vero”, è tornato a Milano e ha traslocato, aiutato da un amico, nella sua nuova casa: un appartamento nel centro che ha anche mostrato anche ai suoi follower attraverso le stories del suo account Instagram.Stefano intanto rimane ufficialmente single dopo un’estate in cui è stato travolto dal gossip. Prima il presunto tradimento di Belen, sempre negato, con Alessia Marcuzzi, poi una sfilza di flirt, tutti smentiti, che vanno da Mariana Rodriguez a Fortuna, un ragazza con cui è stato sorpreso durante una vacanza in barca.