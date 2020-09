Stefano De Martino di nuovo con Gilda Ambrosio: addio Belen, ritorno dell'amore dopo i flirt estivi?

Stefano De Martino sorpreso di nuovo assieme a Gilda Ambrosio. Stefano De Martino, dopo essersi lasciato (per la seconda volta) con Belen Rodriguez, ha trascorso un’estate da single, nonostante gli siano state attribuite diverse relazioni, tutte rigorosamente smentite.

Da Mariana Rodriguez a Fortuna, la misteriosa ragazza con cui è stato sorpreso in barca, le presunte liaison non sono mancate, anche se l’ex ballerino di “Amici” ha sempre assicurato di dedicarsi esclusivamente al lavoro, con la recente conduzione di “Made in Sud” e al figlio Santiago.



Sul finire della bella stagione però De Martino è stato sorpreso da “Oggi” di nuovo assieme a Gilda Ambrosio, la blogger sua compagna ai tempi della prima separazione da Belen. Un ritorno di fiamma oppure una semplice amicizia, questo lo sveleranno i diretti interessati, mentre Belen è felicemente fidanzata con la sua nuova metà, l'hair stilyst Antonio Spinalbese.

Ultimo aggiornamento: 20:32

