Stallone e famiglia diventano un reality, il figlio morto, le 3 mogli e quando scoprì che la figlia non era sua (con un test del Dna)

Sylvester Stallone, 76 anni, il mitico Rocky ha deciso di mostrarsi nella vita di tutti i giorni. Lui, la moglie Jennifer Flavin e le tre figlie Sophia (26 anni), Sistine (24) e Scarlet (20), sono i protagonisti di The Family Stallone , il docu-reality disponibile su Paramount+. A fianco a loro alcune famose guest star come Al Pacino, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger come ospiti e amici e non solo come colleghi di tante avventure.

Le figlie

Sophia Stallone è la maggiore delle tre sorelle Stallone. Non è interessata a seguire le orme del padre nella recitazione, anche se attualmente conduce un podcast, "Unwaxed", insieme alla sorella Sistine. Sistine è un'attrice e modella alle prese con il suo primo film da regista che sta attualmente sviluppando. Infine, Scarlet è la più giovane delle tre sorelle ora si sta trasferendo nel suo appartamento al college. Ma fin da bambina ha deciso di seguire le orme del padre e di diventare un'attrice, tanto che appare al fianco del padre nella sua nuova fatica, la serie Tulsa King.

«Sono un padre molto, molto attento alla sicurezza, protettivo», racconta l'attore al Corriere della Sera. «Mi chiama quando sono fuori e inizia a martellarmi - aggiunge la figlia - "Dove sei?", "A cena con degli amici"?, "Quali amici?", Per noi è molto difficile avere un partner. Molti ragazzi poi si intimidiscono quando sentono che tuo padre è Sylvester Stallone... ci sono anche quelli che si presentano con un copione: ma vuoi uscire con me o con mio padre?»

Gli amici

Stallone di amici ne ha pochi ma buoni. «Perché non piaccio a nessuno», ammette. Con la moglie si conoscono da oltre 35 anni: «Ha il cuore grandissimo - dice Jennifer - Farebbe qualsiasi cosa per me, per le ragazze e per la nostra vita insieme. E' davvero super leale. E poi è l'uomo più divertente che conosca, questa è la parte migliore di Sly: mi fa ridere sempre, ridiamo dal mattino fino a quando andiamo a letto. Non prendiamo mai le cose troppo seriamente, penso che sia un bene non essere super seri nella vita».

La crisi

I due hanno attraversato poco tempo fa una crisi nata per questioni di business: Jennifer era imbufalita perché il marito stava intenzionalmente sprecando i beni coniugali; Sylvester era arrivato a cancellare i due tatuaggi che si era fatto per certificare sulla pelle il suo amore per la moglie. Il divorzio sembrava cosa fatta, poi nel giro di poche settimane è tutto rientrato. «E' stato come un risveglio. Ho capito che la cosa più importante di tutte è la mia famiglia», aveva detto qualche tempo fa. Il figlio morto La morte del figlio Sage Stallone, il 13 luglio 2012, a causa di un infarto improvviso nel suo appartamento di Los Angeles a soli 36 anni è stato il dolore più grande della sua vita. "Quando un genitore perde un figlio, non c'è dolore più grande", aveva detto Sly a TMZ subito dopo la morte del suo primogenito Sage Stallone, nato dalla relazione con la sua prima moglie Sasha Czack (dal loro matrimonio nasce anche Seargeoh "Seth"). Sage Stallone e papà Sly avevano un rapporto speciale, una chimica simbiotica che hanno portato sul grande schermo recitando fianco a fianco in Rocky V nel 1990 e nel film Daylight-Trappola nel tunnel del 1996. Poi Sage Moonblood, (sangue di luna) ha camminato sulle sue gambe diventando produttore cofondando la compagnia Grindhouse Releasing insieme a Bob Murawski, e debuttando alla regia con il lungometraggio Vic. Una carriera brillante stroncata prematuramente da una morte improvvisa che ha cambiato per sempre la vita della famiglia Stallone. I matrimoni

L'attore ha una collezione di flirt con modelle da copertina, da Naomi Campbell a Janice Dickinson, da Tamara Beckwith a Angie Everhart. Collezionista di flirt ma anche di matrimoni (per ora è arrivato a tre). Il primo risale al 1974 quando sposò l'attrice Sasha Czack, sua collega ai tempi del Baronet, dove Stallone vendeva i biglietti del teatro. Finisce 10 anni dopo anche perché nel frattempo Sly ha una relazione con l'attrice e cantante Susan Anton. Inquieto, mai soddisfatto, sempre alla ricerca di qualcosa. Con Brigitte Nielsen è subito colpo di fulmine ma altrettanto velocemente arrivano i titoli di coda: i due si sposano nel giro di cinque mesi nel 1985, ma due anni dopo le carte del divorzio sono già state firmate.

