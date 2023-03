Verissimo, Syria in lacrime: «La morte di papà è stato un momento difficile della mia vita, mi manca molto»

Syria è stata una degli ospiti di oggi, sabato 11 marzo, del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo la cantante ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e dei momenti più belli e più difficili della sua vita. Alcuni anni fa è morto il papà della cantante, il discografico Elio Cipressi, e questa perdita l'ha segnata profondamente, anche se Syria dice che sente la sua vicinanza ogni giorno.

L'intervista a Syria

Insieme a Silvia Toffanin, Syria ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera: dalla scoperta della musica da bambina, fino al successo nazionale. La cantante ha detto: «Mio papà mi ha fatto innamorare della musica. Quando ero piccola ricordo che era tutto magico, a casa venivano artisti come Mia Martini e io ero circondata di arte e questo grande amore l'ho sempre portato con me. Ora che lui non c'è più sento che è con me comunque, in ogni cosa che faccio. So che un giorno ci ritroveremo, io ci credo, so che è così».

Syria e i progetti lavorativi

Syria ha annunciato a Verissimo che sta lavorando a nuova musica e non vede l'ora di tornare ad esibirsi sui palchi italiani. La cantante ha parlato del periodo della pandemia da Covid-19 che ha costretto gli artisti a fermarsi. Syria ha detto: «È stato un periodo molto difficile, eravamo fermi e i momenti bui sono stati molti».