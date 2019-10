Tapiro d'oro a Marco Columbro dopo gli insulti choc a Barbara D'Urso: «Mi sono sentito truffato»

Striscia la notizia

la lite con Barbara d’Urso durante la puntata di Live – Non è la d’Urso

strappare il vestito

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Aincontra l'ex conduttore che a Live non è la D'Urso aveva aggredito verbalmente la conduttrice.o perdi domenica scorsa.Il conduttore, intercettato da Valerio Staffelli a Basiglio (Milano), dichiara: «Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo scusa.perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita. E invece sono arrivato là e hanno tirato fuori un articolo di 4 mesi fa che diceva che ero pieno di debiti. Era un fake, non so come sono arrivati a raccontare queste fandonie. Io mi sono arrabbiato perché mi hanno chiamato per una cosa e poi ne hanno fatta un’altra. Mi sono sentito usato per fare ascolti. Barbara io ti voglio bene, ma questa volta hai toppato, mi spiace!».L’inviato di Striscia gli chiede: «Lei a un certo punto l’ha presa così male che ha detto che volevadella signora d’Urso. Come mai?» e Columbro risponde: «Ho fatto una battuta! Volevo sdrammatizzare, non volevo essere maschilista o violento, non è nelle mie corde».