Temptation Island 2021, Floriana chiede il falò anticipato ma Federico non si presenta, lei in lacrime. Insieme da due anni e mezzo, Floriana vede attraverso i video della quarta puntata, il suo fidanzato sempre più vicino alla single Vincenza. «Mi fa troppo schifo in questo momento, neppure lo voglio vedere!», poi ci ripensa.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati