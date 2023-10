Morto Tommasino Accardo, storica spalla di Fiorello: aveva 84 anni. Da "Stasera pago io" agli spot pubblicitari: chi era

È morto all'età di 84 anni l'attore Tommaso Accardo, noto soprattutto per essere stato la spalla di Fiorello in tv e in numerosi spot pubblicitari. L'uomo viveva a Mentana, in provincia di Roma, dove amava fare lunghe passeggiate e spesso veniva riconosciuto. Fiorello lo ha ricordato con un post sui social, in cui a corredo di una loro foto insieme scrive: «Ciao Tommasino».

Chi era Tommaso Accardo

Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, nel 1939, da ormai molti anni viveva a Mentana. Con Fiorello ha preso parte a diversi spot pubblicitari, soprattutto di compagnie telefoniche, ma anche al varietà "Stasera pago io". Tommaso Accardo, per tutti semplicemente Tommasino, ha recitato anche nel film comico "Mezzo destro mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone" del 1985 con Gigi e Andrea. È apparso anche in tre episodi della serie "Boris".