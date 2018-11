Tv2000, torna il settimanale Buone Notizie ideato e condotto da Cesare Davide Cavoni

Sabato 3 Novembre 2018, 13:18

Dopo il successo dello scorso anno torna su Tv2000, anche per la stagione televisiva 2018-2019, il settimanale Buone Notizie ideato e condotto da Cesare Davide Cavoni con la collaborazione di Stefano Paoletti, in onda il lunedì alle 19.30 e in replica dopo le 23 e il giovedì dopo la mezzanotte.Al centro del programma l’idea di raccontare il bene, le storie positive della vita di tutti i giorni.In un panorama mediatico dedito solo al racconto di storie cruente di cronaca nera, il mondo delle buone notizie sembra non esistere. Eppure basta guardarsi intorno per scoprire vite e storie meravigliose. «Come scriveva Italo Calvino ne Le città Invisibili, il nostro compito è di cercare in questo inferno, ciò che non è inferno, e dargli spazio - recita la nota - La città in cui si muove il racconto di Buone Notizie è popolata di persone normali, gente comune che con gesti quotidiani aiuta il prossimo e manda avanti il mondo. Tante le storie raccontate fino ad oggi. Da quella dell’ex ergastolano che cambia completamente vita e si dedica ad aiutare i ragazzi disabili, a quella di una ragazza a cui i medici non avevano dato speranza e che invece diventa campionessa di nuoto».