Tv, Fake Famous - Vita da Influencer: stasera il docu social per comprendere il fenomeno

C'era una volta Hollywood, poi arrivò internet. Il simbolo per antonomasia del mondo dello spettacolo era la montagna sopra Los Angeles, ora è un app. TikToker o YouTuber purchè influencer. Ecco l'ambizione die giovani. Ma cosa si nasconde dietro la fama degli influencer? Come è possibile che in così tanti riescano ad imporsi nel panorama social? Come è cambiato il paradigma della fama, se prima era un'eccezione e ora è raggiungibile da chiunque? Fake Famous - Vita da Influencer si pone domande sul fenomeno complesso e misterioso degli Influencer. Il documentario, prodotto da Hbo, è in onda mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries (canali 122 e 402) e in streaming su NOW. Diretto, scritto e ideato dal giornalista Nick Bilton, il documentario è un vero e proprio esperimento sociale: infatti, come un pigmalione moderno, il regista e creatore trasformerà tre persone comuni in influencer.

L'indagine proposta deriva da una riflessione sul concetto di celebrità nel nostro contemporaneo. Se prima per essere «famoso» era necessario avere un talento o far parte dello show business, al giorno d'oggi si è sviluppato un diverso tipo di celebrità che non necessità né di abilità né di un contesto: la fama per il semplice fatto di essere famosi. Questo star system, derivante dall'invenzione dei reality show, è diventato regola con l'arrivo dei social e con il fenomeno delle influencer: modelle e modelli che con le loro preferenze e con i loro contenuti possono influenzare le scelte d'acquisto del loro pubblico. Un vero e proprio esperimento sociale: il regista ha infatti scelto tre persone comuni che abitano a Los Angeles per trasformarli in veri influencer, costruendo loro un'immagine social basata su un falso stile di vita lussuoso e acquistando falsi follower e bot per creare interazioni sui loro post.

Lite con Tommaso Zorzi, Francesco Oppini rompe il silenzio: «Ecco perché è finita l'amicizia...»

Protagonisti di questo esperimento sono un trio di ragazzi: l'aspirante attrice Dominique, lo stilista Chris e l'assistente immobiliare Wylie. I tre sperimentano la finta fama sui social con un numero impressionante e sempre crescente di followers a pagamento. Ognuno di loro sperimenterà e reagirà in maniera diversa alla celebrità e soprattutto «all'inganno» del quale fanno parte. Il regista e i suoi tre influencer riusciranno a entrare dietro le quinte di un sistema di apparenze misterioso ai più. L'inchiesta di Fake Famous, basata sul paradigma «se non riesci a batterli, unisciti a loro» rivela ciò che sta dietro a questo fenomeno moderno, e mostra come anche questo modus operandi, di comprare follower e like, sia il sistema più facile e anche comune per diventare «Instagram famous». Ô uno sguardo indagatore nel dietro le quinte, un'analisi puntuale «sul campo» che fa luce sull'ossessione moderna per il numero di mi piace e sui follower e sul controllo che questi fattori hanno sul nostro modo di relazionarci con la nostra immagine e con i social. Gli altri titoli: «La post verità - Il prezzo delle fake news» l'11 agosto, «Quello che i social non dicono» il 18 agosto e « Social Network - Milioni di Followers, Zero Amici» il 25 agosto.