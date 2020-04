«Un posto al sole» va sul web dopo lo stop per il Coronavirus

Orfani di «Un posto al sole», bloccato nelle riprese dalla pandemia? Non vi bastano le repliche dell'edizione 2012 in onda da domani, come sempre alle 20.45 su Raitre? Per voi sempre da domani, alle 20.30, come aperitivo per la «nuova vecchia puntata», sul profilo ufficiale di Instagram della soap made in Naples si potranno vedere gli attori casa loro: parleranno di come trascorrono il tempo, delle puntate in onda e del mondo dietro le quinte di «Upas». Domani appuntamento con Michelangelo Tommaso; martedì con Miriam Candurro; mercoledì con Davide Devenuto; giovedì con Samanta Piccinetti; venerdì con Luca Turco.

Un vero cortocircuito tra realtà e fiction, palazzo Palladini e le vere case dei suoi (fint) abitanti, una maniera per non perdere il rapporto diretto con chi segue la serie da sempre, aspettando che il Covid-19 non faccia più paura e si possa tornare a girare e montare le nuove puntate che, si dice, terranno comunque presente, in fase di scrittura e poi di recitazione, il nuovo corso mondiale, le distanze - fisiche e mentali - imposte dalla pandermia, l'esigenza di una lavorazione «sicura» per attori, staff tecnico e maestranze tutte.

Dopo la striscia sul web, fresca di giornata o quasi, i fan della soap potranno da domani tornare su Raitre per il consueto appuntamento intorno all'ora di cena. E rivivere la nascita della storia d'amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale stavano vivendo una crisi molto seria. E apprezzare alcuni protagonisti della serie che non vediamo da tempo, Cristiana Dell'Anna nel doppio ruolo delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, Michele Cesari che interpreta Tommaso Sartori e Cristiana D'Alberto nei panni di Greta Fournier. E rendere omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare, nelle prime puntate si vedranno Antonio Pennarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore in quelli dell'amatissima Mamma Lucia.

