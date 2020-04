#Unpostoacasa su Instagram gli attori di Un posto al Sole commentano live le repliche della soap. Si parte con Filippo. Dopo 24 anni, per la prima volta, Un Posto al Sole si ferma e a partire da questa sera andrà in onda su Rai 3 in replica, a causa della sospensione delle riprese per l'emergenza coronavirus. Ma c'è una grande novità per tutti gli "upassini" e arriva via social.

L'emergenza coronavirus blocca anche Un posto al Sole. La soap rai più longeva della tv italiana è costretta a fermare le registrazioni per la prima volta dopo 24 anni. A partire da questa sera, lunedì 6 aprile, andranno in onda le repliche del 2012, m aniente paura, perchè c'è una grande sorpresa in arrivo per tutti i fan.

L'account instagram ufficiale di Un Posto al sole ha lanciato una grande iniziativa: #Unpostoacasa.

«In occasione di questo tuffo nel passato dai tanti ricordi - si legge nel post su Instagram - abbiamo deciso di trascorrere con voi del tempo la sera poco prima della messa in onda: e visto che un po' siamo a casa e un po' non vogliamo assolutamente perdere il nostro posto al sole con voi, a partire da lunedì 6 aprile alle 20.30 sul nostro profilo ufficiale di Instagram @unpostoalsolerai3 nasce #unpostoacasa! Vi aspettiamo online per vedere gli attori dal focolare di casa loro: parleremo di come trascorriamo il nostro tempo, delle puntate in onda e del magico mondo dietro le quinte di #upas per poi commentare un poco la puntata insieme a voi. Ci sarà l'occasione di vedere anche volti legati al passato di upas... ma vi sveleremo i nostri coinquilini virtuali di settimana in settimana. Non mancate!». Il primo a partire è Michelangelo Tommaso alias Filippo Sartori :«Da lunedì 6 Aprile - annuncia Michelangelo - saremo sempre in onda con delle puntate dal 2012 in poi! È stato deciso che fosse giusto riprendere da lì, per non allontanarci troppo dalle storie che vi abbiamo raccontato fino a venerdì scorso. Certo saremo tutti più giovani, ma non ditecelo troppo eh!!! Per non farvi sentire soli faremo delle dirette sulle pagina ufficiale di Un posto al Sole e io sarò il primo! Guarderemo e commenteremo insieme la puntata!!! Diamo il via alle repliche con l’hashtag #unpostoacasa». Martedì sarà il turno di Miriam Candurro, ovvero Serena Cirillo, poi quello di Davide Devenuto e così via.



«Un Posto al Sole si ferma... ma non temete!!!

Stop!! Ebbene sì, dopo 24 anni per la prima volta @unpostoalsolerai3 si è fermato. Come ben sapete, le motivazioni sono quelle che hanno fermato le attività in tutto il mondo, e anche noi abbiamo dovuto interrompere le riprese... ma non temete! Perché non vi abbandoniamo!!! 💪🏻💪🏻💪🏻Da domani, lunedì 6 Aprile saremo sempre in onda con delle puntate dal 2012 in poi! È stato deciso che fosse giusto riprendere da lì, per non allontanarci troppo dalle storie che vi abbiamo raccontato fino a venerdì scorso. Certo saremo tutti più giovani, ma non ditecelo troppo eh!!!😂😂😂

Per non farvi sentire soli faremo delle dirette sulle pagina ufficiale di @unpostoalsolerai3 già da domani e io sarò il primo! Guarderemo e commenteremo insieme la puntata!!! Vi aspetto domani alle 20.30 sulla pagina Instagram ufficiale di #upas!!! Diamo il via alle repliche con l’hashtag #unpostoacasa 😘😘😘»

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA