Uomini e donne, Giulia Cavaglià e Manuel Galliano: «Tradita pochi giorni dopo l’uscita dal programma»

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, oggi felicemente fidanzata con Francesco Sole, torna a parlare di. L’ex tronista ha scelto lo scorso maggio, durante il trono classico di “”, condotto da Maria De Filippi, fra i suoi pretendenti proprio Manuel, per poi mettere fine alla relazione poco dopo essere usciti.Giulia aveva fatto capire che la storia era finita per via di un tradimento (negato dal suo ex), e ha ribadito la sua posizione. Parlando della sua partecipazione a “Uomini e donne” infatti ha commentato: “Uomini e Donne mi ha fatto soffrire due volte – ha spiegato in un’intervista a “DiPiù” - La prima volta quando ero una corteggiatrice e sono stata rifiutata dal tronista che mi piaceva.La seconda volta quando, dopo essere diventata tronista, ho scelto un ragazzo con cui pensavo potesse nascere qualcosa di importante. Invece lui mi ha tradita pochi giorni dopo la nostra uscita dal programma”.Giulia aveva parlato della fine della relazione dal suo account instagram: “Manuel e io non stiamo più insieme per tanti motivi - ha detto l'ex tronista - non l’ho vissuto bene questo periodo perché, nonostante ci abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo si sono rivelate un grande flop. La persona che ho scelto si è rivelata essere tutt’altro rispetto a ciò che immaginavo di trovarmi al fianco. Non voglio sputare fango su altre persone ma ci sto abbastanza male. Credo di non avere capito più di tanto. Passerà, pazienza”.