Verissimo, Valeria Marini e l'aborto a 15 anni: «Non sono favorevole all'interruzione di gravidanza, ma nel mio caso era la cosa giusta da fare»

Valeria Marini è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin, oggi domenica 22 gennaio. La showgirl, vestita di cristalli su un tubino nero, ha ripercorso la sua vita: dalla carriera all'amore. «Non so qunate volte sono stata innamorata, una volta sicuramente si». Ora Valeria Marini è al fianco di Eddy Siniscalchi, uomo lontano dal mondo dello spettacolo ma noto per la sua attività nell’ambito immobiliare come broker e consulente.

Valeria Marini, gli amori

La sua relazione più importante è stata forse quella con Vittorio Cecchi Gori: una liason durata diversi anni, spesso condita da numerosi tira e molla. Nonostamte la fine della loro storia, Valeria per il produttore c'è sempre stata, in particolare ai tempi del fallimento economico e della detenzione. Sicuramente meno felice il ricordo del matrimonio tra Valeria Marini e Giovanni Cottone. La showgirl e l’imprenditore italiano si sono sposati nel maggio del 2013, nozze clamorosamente finite dopo meno di un anno. Ma ricordiamo anche Patrick Baldassarri a Lorenzo Cherubini al suo fianco. Fu lei stessa a parlare di quell'incontro con Jovanotti quando erano ancora ragazzini e di cui nessuno sapeva nulla.

L'aborto

Ha parlato dell'unico vero amore della sua vita poi la showgirl: sua madre Gianna Orrù. È lei la donna che non l'ha mai abbandonata. A lei Valeria confidò di volersi fare suora, e sempre a lei raccontò di quando da giovane rimase incinta. La showgirl quando aveva solo 15 anni scoprì di essere rimasta incinta di un ragazzo molto più grande di lei con il quale aveva però una relazione tossica. «Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina». La Marini aveva confessato che a spingere per l'aborto fu la mamma, riconoscendo nella relazione della figlia qualcosa che non andava, soprattutto visto che il suo fidanzato era una persona violenta. Valeria oggi, dopo anni, sembra quasi giustificare la mamma: «Non sono favorevole all'interruzione di gravidanza assolutamente, ma in quel caso era la cosa giusta da fare»