Viola Valentino, a Domenica Live il confronto con compagno e amante. Lui rivela: «Ero fidanzato con Simona»

Confronto a tre, a Domenica Live, tra Viola Valentino, il suo compagno, Francesco Mango, e la donna che ha rivelato di essere l’amante di Mango, Simona Calderone.

«Allora, stavolta lo dico, in quel periodo non ero fidanzato con Viola, ero fidanzato con te - dice Mango, indicando Simona - poi ho capito».

«E quando hai capito? - gli domanda Simona - quando hai capito che tra noi era finita? Ti risulta sia finita? Ieri era finita?». Secondo Simona, la storia tra loro infatti proseguirebbe ancora. E Viola Valentino conferma.

«L’altra volta eravate entrambi arrabbiati - commenta Simona - tu Viola mi hai detto che lui non ti interessava più, hai detto: “accoppiatevi voi”. E lui mi ha chiamato la settimana dopo per chiarire. Io non ero l’amante, noi eravamo fidanzati».

Simona Calderone aveva accusato Viola Valentino di averla ricattata.

«Non è vero», contesta Viola Valentino.

«Dopo aver detto qui che vuole sposare te - rivela Simona - una settimana fa ha chiesto a me di sposarlo, in videochiamata, mi ha guardata negli occhi. Basta con questa doppia faccia».

Viola Valentino afferma: «Io lo amo, l’ho perdonato. Sono contenta che qualcuno dica la verità».

«Questo è un circo», dice Mango.

«Corrisponde a realtà quello che dici, è dimostrabile? Hai detto che è una videochiamata, faccela vedere», dichiara Viola Valentino.

«Posso?», domanda Simona Calderone a Barbara D’Urso.

Francesco Mango si oppone: «Non voglio, ci sono cose personali».

Francesco Mango e Simona fanno un botta-e risposta di reciproche accuse e “protezioni”. Barbara D’Urso sottolinea che Viola Valentino appare evidentemente dimagrita.

«Posso anche crederle, senza sentire nulla - conclude Viola Valentino - Voglio poter continuare a stimare lui. Io l’ho perdonato, però se lui continua a chiamare lei…».

Rimane il tema della videochiamata. Barbara D'Urso lascia a Viola Valentino la possibilità di vederla o non vederla, anche fuori onda.

