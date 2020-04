Viola Valentino a Pomeriggio 5: «Ho scoperto che il mio fidanzato ha un altro figlio grazie agli angeli»

Viola Valentino in collegamento con Pomeriggio 5 racconta a Barbara D'Urso come ha scoperto che il suo compagno, Francesco Mango, ha un altro figlio di sette anni di cui lei ignorava l'esistenza. La cantante aveva osservato dei cambiamenti nel fidanzato e questo l'ha spinta a chiedere aiuto al suo Angel Coach. «C'è di mezzo un bambino», è stata la risposta.



La conferma è arrivata dallo stesso Mango, ma quello di cui ancora non si capacita la Valentino è che l'uomo abbia mantenuto un segreto così importante per tutta la durata della loro relazione. «Ho nascosto questo bambino. Sono stato due anni con la mamma e sono sette anni che non vedo mio figlio». Barbara D'Urso stupita gli ha chiesto il motivo.



«Non l'ho mai detto, ma ho tutte le sue fotografie e non vedo l'ora di abbracciarlo. Sono andato in una fortissima depressione, una malattia che è durata cinque anni. Uscendo fuori dalla depressione, ho rivisto mio figlio attraverso il cellulare, ma non potuto incontrarlo per via del coronavirus. Ho fatto testamento per i miei figli e per Viola».