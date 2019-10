X Factor Daily: Luna Melis, la pupilla di Manuel Agnelli, alla conduzione della striscia quotidiana

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 13:06

torna, il “diario di bordo” quotidiano del talent di Sky prodotto da Fremantle. Il racconto della preparazione dei concorrenti ai Live è affidato ache lo scorso anno si è classificata al terzo posto., giovanissima rapper sarda che ha conquistato il terzo posto a, è stata una delle sorprendenti rivelazioni della scorsa edizione: classe 2002, con l’inedito “Los Angeles” si era aggiudicata il disco d'oro, registrando 15 milioni di streaming e 16 milioni di visualizzazioni su Youtube.Già nel corso del talent show di Sky, Luna aveva messo in mostra un carattere forte ed espansivo ma soprattutto un talento incredibile che unisce - cosa non comune - doti da cantante e da rapper. Elementi che, uniti alla giovanissima età, sono un mix perfetto per affrontare il ruolo in X Factor Daily come guida per il pubblico dietro le quinte dello show, per mostrare la preparazione delle performance, il rapporto fra giudici e concorrenti e la grande macchina organizzativa del programma. Luna sosterrà i concorrenti lungo tutto il loro percorso nei Live di #XF13, un viaggio indimenticabile che lei conosce benissimo: vivrà con loro i momenti di svago nel Loft, li accompagnerà tra gli insegnamenti e i consigli di giudici e producer, li seguirà nelle prove all’X Factor Arena, sede dei Live di quest’anno, e rivedrà e commenterà con loro le esibizioni sul palco.partirà il giorno dopo gli Home Visit, lo step in cui i quattro giudici -- sceglieranno i tre concorrenti della rispettiva squadra: la prima puntata, con la conduzione di Luna, è prevista per venerdì 18 ottobre alle 19.35 su Sky Uno. Dal 26 ottobre , poi, ogni sabato alle 18.30 andrà in onda l’appuntamento con X Factor Weekly, che oltre a ripercorrere i momenti principali della settimana, mostrerà anche il primo concerto live dell’eliminato.