Dopo la vittoria nella gara inaugurale della stagione, a Soelden, Marta Bassino si ripere a Courchevel. La slalomista azzurra ha vinto in rimonta ai danni di Petra Vhlova. Seconda dopo la prima manche, a 49 centesimi dalla campionessa slovacca, la piemontese è stata perfetta nella seconda discesa, lasciandosi tutte dietro, compresa la Vhlova, che ha chiuso terza, alle spalle anche della svedese Sara Hector.

Gran seconda manche anche per Federica Brignone, che riesce a risalire, grazie al terzo tempo nella seconda, fino al quinto posto finale, alle spalle di una Mikaela Shiffrin ancora non tornata ai livelli dello scorso anno. Buona gara per Elena Curtoni, che risale di sei posizioni nella seconda e chiude al 17/o posto dopo due anni senza gigante. Sofia Goggia attacca come suo solito e commette un brutto errore nella parte finale quando la sua gara stava mettendosi nettamente meglio. Nessuna delle altre azzurre si era qualificata nella prima manche.

Domenica si replica in gigante, sempre con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30, diretta su Rai Sport e Eurosport.

