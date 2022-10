Parla anche Canottieri Napoli la cento miglia del Lario, chiusura della stagione motonautica Endurance, Offshore e Diporto 2022. Sotto l'egida dello Yacht Club Como Mila – Cvc si attende nel pomeriggio di oggi uno spettacolo entusiasmante, soprattutto grazie ai tantissimi piloti presenti, italiani e stranieri, in totale ben 65, che parteciperanno alla storica Centomiglia arrivata quest’anno alla 73esima edizione, oltre, nel contempo, a competere nei campionati mondiali di Endurance Gruppo B e di Offshore V2, e nelle tappe finali dei Campionati Italiani Endurance Sport 450, Honda Offshore e Diporto della Touring Cup. Al via anche Diego Testa e Gianmaria di Meglio che competeranno nella Endurance 300 con ottime aspettative. A fare da padrone di casa anche il presidente del circolo giallorosso Achille Ventura, vicepresidente della federmotonautica in carica.

Nel Mondiale Endurance Gr. B sono 17 gli equipaggi iscritti, provenienti da 6 diverse nazioni (6 belgi, 6 italiani, 2 spagnoli, 1 olandese, 1 tedesco e 1 kuwaitiano) suddivisi nelle tre classi in gara: la Sport 450, la Production 300 e la Promotion 150. Tra loro i campioni del mondo in carica nelle tre categorie, i belgi Nico Bertels e Francis Notschaele nella Sport, Buby Bertels e Nico De Stoop nella Boat Production 300; gli spagnoli Francisco Javier Plazuelo Garcia e Jose Manuel Pardo Herrera nella Promotion 150. Tra gli equipaggi italiani, quello di Cristian Cesati e Matteo Berardi bronzo iridato 2021 nella Sport 450.

Il Mondiale Endurance è in tappa unica e dunque gli equipaggi si sfideranno per eleggere i campioni mondiali 2022. Cinque invece gli iscritti alla tappa lariana del Mondiale V2, che non registra equipaggi italiani presenti.