Achille Ventura, presidente del Circolo Canottieri e già consigliere federale della Federazione Italiana Motonautica è stato riconfermato, anche per il prossimo quadriennio, nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta oggi Milano.

Confermato alla guida della Fim il presidente Vincenzo Iaconianni che, anche se candidato unico, ha ottenuto un risultato straordinario ottenendo una percentuale pari al 95,57% a testimonianza della stima e l’apprezzamento per il lavoro svolto anche nel corso dell’ultimo quadriennio. Iaconianni viene riconfermato per il sesto quadriennio consecutivo.

Soddisfazione al Molosiglio per questa riconferma di Achille Ventura che rappresenta un altro importante traguardo per il sodalizio giallorosso che negli ultimi mesi è riuscito a far eleggere propri rappresentanti ai vertici delle federazioni. «Sono molto soddisfatto per questa riconferma a consigliere avvenuta peraltro con oltre il 74% dei voti. Un risultato eccezionale che se da un lato mi inorgoglisce mi carica anche di grandi responsabilità – ha detto Achille Ventura – Il mio impegno sia a livello regionale che a quello nazionale è stato apprezzato ed è questa la cosa che mi gratifica maggiormente. Ritengo sia stato anche un riconoscimento alla grande tradizione della motonautica napoletana».

Il Consiglio Federale è stato riconfermato nella misura del 50%. Confermati, oltre ad Achille Ventura in quota Atleti, Giuseppe Pugliese. Marco Infante e Stefano Gialdini in quota Società e Giuseppe Scotto di Mase in quota Tecnici. Sono subentrati invece, Salvatore Babo, Anna Rosa Salerno, Francesca Sirri e Mariagrazia Baroni in quota Società Deborah Furlan in quota Atleti. Riconfermato anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Biagio Castiglia

