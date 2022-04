Dal tempio clorato della Scandone al tempio della pizza. Per mangiar bene e sentirsi in forma. Come ripete spesso il più grande atleta della storia delle Olimpiadi, ovvero Michael Phelps, «il proiettile di Baltimora», impegnato con l’omonima fondazione a promuovere una vita sana e attiva, soprattutto per i bambini. «Mangiare, dormire, nuotare», elementi che si coniugano bene con «Mangia, prega, ama» di Julia Roberts, protagonista del celebre film girato in via Cesare Sersale 1. Proprio dove i pallanuotisti della Cesport hanno degustato il piatto tipico della tradizione napoletana. Margherita e marinara servite tra tavoli di marmo e pareti piastrellate.

Si rinnova un bel connubio, pallanuoto e pizza, e si instaura un solido legame. Dopo il consueto allenamento quotidiano, capitan Alessandro Femiano e compagni si sono concessi un momento di svago, pensando già ai prossimi impegni in piscina. Da quest’anno i giocatori gialloblu hanno nella loro divisa il logo de L’Antica pizzeria da Michele e la scritta Michele in the World, con la lettera O che raffigura il mondo. Una partnership che si snoda dall’urbe di Partenope e guarda lontano. Sono intervenuti il presidente Giuseppe Esposito, il direttore generale Amedeo Alagia, il team manager Francesco Corcione, il tecnico Luca Gagliotta e i giocatori, che hanno omaggiato Alessandro Condurro, ceo del noto brand, con la loro calottina di ordinanza, la maglietta, e il gagliardetto della società napoletana.

Storia di famiglia. Impresa a carattere familiare quella di Alessandro, Daniela e Dario Condurro, club a conduzione familiare quello della Cesport con Giuseppe, Dario e Alessandro Esposito. Tradizione che vince, non si cambia. «Siamo alla quinta generazione, a partire dal 1870. Portiamo avanti questa tradizione, prima a Forcella, ora in tutto il mondo ma fondamentalmente restiamo una famiglia», racconta soddisfatto il general manager Alessandro Condurro. «Abbiamo sempre gli stessi fornitori da 150 anni. Ci sono rapporti familiari e ci piace mantenere questo carattere di impresa familiare. Siamo contenti di instaurare relazioni familiari», osserva Condurro.

«La nostra una azienda in espansione e un processo di crescita negli ultimi anni. Abbiamo aperto 24 punti in franchising nel mondo». Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Arabia Saudita, Spagna, Emirati Arabi Uniti. La pizza viaggia oltreconfine. «E’ il momento di impegnarsi per lo sport e il sociale, con una attenzione particolare a quanto ci circonda. Ci fa piacere sponsorizzare la Cesport, perché è una bella realtà napoletana», afferma Alessandro Condurro. «Siamo napoletani e intendiamo affiancare e sostenere le belle realtà della nostra città, quella parte sana e meravigliosa che rappresenta al meglio Napoli».

Michele in the World nasce nel 2012, con l’intento di esportare nel mondo la storica tradizione dell’Antica pizzeria da Michele con i suoi sapori e la sua cultura. Pizza emblema della dieta mediterranea, carboidrati adatti a nuotatori e pallanuotisti. «E’ un pasto completo che fa bene, se mangiata con moderazione», ricorda Alessandro Condurro. «Antica pizzeria è amministrata dal sottoscritto e da mia cugina Daniela Condurro. Il nostro tentativo è comunicare Napoli con il suo simbolo più amato e copiato. Proviamo a portare Napoli nel mondo e cerchiamo di parlarne bene e di eliminare i soliti clichè», conclude orgoglioso.

«La presenza di Alessandro Condurro alla Scandone ha già portato fortuna alla Cesport», ribadisce il patron Esposito (nelle foto di Gianluca Grazioso). «Semplicità e amore per la tradizione il vero segreto del successo», asserisce Esposito, ringraziando lo storico brand per la vicinanza espressa alla famiglia gialloblu, fiera di avere dalla propria parte un’eccellenza della città, che porta in alto Napoli con impegno e serietà. «La famiglia Condurro sta portando avanti la storia e la tradizione di Napoli, lasciando un segno indelebile».