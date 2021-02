In slalom sarà battaglia. Le azzurre ci sono, ma servirà la manche della vita: dopo il SuperG della combinata femminile sull'Olympia delle Tofane, c'è Federica Brignone davanti a tutte. La sciatrice milanese ha chiuso in 1:22.11, con un solo centesimo di vantaggio sull'altra azzurra Elena Curtoni. Per arrivare a medaglia al Mondiale di Cortina dopo lo slalom sulla Rumerlo servirà però un'impresa perché le specialiste sono vicinissime: la Shiffrin è in ritardo di soli 6 centesimi, Ledecka di 16, Gisin di 26 e Vlhova di 40. Dodicesima Bassino a 0.90 da Brignone. Appuntamento alle 14.10 con lo slalom.

Brignone: «In slalom tutto può succedere»

Brignone con cinque vittorie è l'atleta in attività con il maggior numero di successi in questa disciplina e detiene la coppa di specialità vinta lo scorso anno. Curtoni invece non ha risultati significativi in slalom. Pericolosissima è ovviamente la Shiffrin, eccellente slalomista. Con lei pure la svizzera Michelle Gisin, quinta con soli 26 centesimi di ritardo da Federica. In buona posizione anche l'altra grande slalomista Petra Vhlova. La ceca con il settimo tempo è in ritardo di soli 40 centesimi da Brignone. «Ho veramente cercato di mollare tutto quello che he avevo - ha dato Brignone dopo la sua prova -. In slalom mi sono allenata ieri e e due giorni la scorsa settimana scorsa. In realtà è la disciplina in cui mi sento sciare meglio. Ho visto il fondo di ghiaccio. È duro e me piace ma tutto può succedere. Spero di riuscire a sciare come in allenamento».

