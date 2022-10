Urlo e dedica. «A papà, nel giorno del suo compleanno». Cristian Lubrano assedia Bristol e conquista l’Open di kickboxing nella categoria master -94 kg. Il campione napoletano domina una competizione internazionale di alto livello, test valido in vista degli imminenti Europei di Antalya, in Turchia.

«Sono molto contento della prestazione sia a livello tecnico che atletico, perché ho combattuto bene: fluido e molto veloce nelle gambe, infatti ho calciato tantissimo, proprio come volevo», afferma soddisfatto il classe 1976.

Obiettivo centrato. «Mi sono allenato molto e questo mi ha permesso di migliorare la prestazione atletica, nel calciare e nel colpire il bersaglio», ribadisce Cristian. «Ha fatto un gran lavoro su me stesso anche a livello mentale, isolandomi dal contesto». A Palazzo San Giacomo il riconoscimento ricevuto nel mese di giugno da parte dell’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante.

Inghilterra. «Bristol una città problematica, popolata da tanti ragazzi un po' fuori dagli schemi», avverte Lubrano. Vigilia della competizione alquanto rumorosa. «Ho dormito in un ostello dove facevano anche musica: una situazione non adatta alla concentrazione. Nonostante tutto, sono riuscito a trovare la calma per affrontare la kermesse e vincere».

E poi un incontro italico in terra straniera. «Ho trovato al palazzetto il coach milanese Andrea Ongaro, che conosco da tanto tempo. Sono stato felice di incrociarlo», conclude Lubrano, che come sempre si è accollato tutte le spese della trasferta. Prima della partenza ha partecipato all’iniziativa di Sport e Salute nel parco della villa comunale di Giugliano, per promozionare i corretti stili di vita.