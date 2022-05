Lunedì 9 maggio a Pompei la festa dei cavalieri campani

Lunedì 9 maggio alle ore 15 presso l'hotel Bosco de Medici a Pompei si svolgerà il tradizionale "Gran Galà del cavaliere" in cui, alla presenza del presidente nazionale Fise Marco di Paola, del presidente regionale Vincenzo Montrone e del presidente del Coni regionale Sergio Roncelli, saranno premiati gli atleti che si sono distinti nella stagione agonistica 2021. Da ricordare il bronzo al campionato europeo squadre endurance di Lorenzo Piccolo, l'argento ai campionati italiani assoluti salto ostacoli di Paolo de Colle, l'oro di Achille Materiale nel campionato italiano reining. «Il movimento equestre campano è finalmente una realtà e si afferma in tutte le discipline. Siamo oltre 6000 tesserati e 70 società sportive, numeri che non si sono mai registrati in Campania», ha osservato il presidente della Fise regionale Montrone.

Risultati di rilievo Reining 2021:

Medaglia di bronzo campionati italiani a squadre (Luca Piccolo, Vittorio De Iulio, Carmen Natale, Lianna Porcaro, Vittorio Montano, Achille Materiale)

Euroderby 2021 Lyon medaglia d’oro cat non pro livello 4 Fabio De Iulio

Euro futurity 2021 medaglia d’oro cat non pro livello 1 e 2 Vittorio De Iulio

Campionato Italiano medaglia d’oro cat Rookie e medaglia di bronzo cat Rookieyouth Achille Materiale