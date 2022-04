Doppietta clorata. Agli Assoluti primaverili di Riccione Viola Scotto Di Carlo mette al collo il bronzo nei 50 metri stile libero e l’argento nei 50 farfalla. «Sono molto soddisfatta delle medaglie prese in questi giorni», racconta entusiasta l’atleta della Napoli Nuoto. «Non ero al 100% e nonostante il campionato fosse iniziato male, direi che sono risultati inaspettati», osserva sincera la ragazza classe 2003.

Non è la prima volta in Emilia Romagna ma arrivano le «prime medaglie del campionato assoluto», tiene a sottolineare Viola. «Gli ultimi successi risalgono ai campionati di categoria nell’agosto del 2021 a Roma, dove ho vinto due ori, un argento e un bronzo», ricorda orgogliosa. «Dedico il duplice trionfo al mio allenatore Fabrizio Fusco, ai miei amici e alla mia famiglia», afferma Scotto Di Carlo, con la testa proiettata agli Assoluti estivi, che si terranno alla piscina Scandone.

Non passa inosservata la prima storica medaglia (e doppietta) per la Napoli Nuoto. L’atleta di Bacoli ha chiuso con il tempo di 25”52 alle spalle della primatista italiana Silvia Di Pietro (Carabinieri-Aniene, crono di 25”10) e di Chiara Tarantino (Fiamme Gialle-25”42). «E’ un risultato di prestigio per la nostra società. Viola Scotto Di Carlo ha effettuato una gara superlativa, girando con un ottimo tempo, migliorando quello delle batterie, e dimostrando di non essere da meno a chi l’ha preceduta. Lei è un’atleta che può solo migliorare da qui in avanti», dichiara Ottorino Altieri, direttore tecnico della Napoli Nuoto. «Nel corso degli ultimi mesi abbiamo notato che stava attraversando un buon momento di forma. Così abbiamo puntato in queste settimane a correggere alcuni aspetti e i risultati alla fine ci hanno dato ragione».

Nei 50 farfalla la nuotatrice di Bacoli si è fatta valere, chiudendo sul secondo gradino del podio (26”40), preceduta ancora da Di Pietro (26’08”) ma anticipando Elena Di Liddo (Carabinieri-Aniene-26”56), nonché fidanzata con il mancino pugliese Nicola Cuccovillo, giocatore della Rari Nantes Salerno ed ex Posillipo. Al Meeting di Marsiglia, nello scorso marzo, Viola Scotto di Carlo chiuse nella finale dei 50 farfalla al quarto posto con il tempo di 26”66.

«Complimenti davvero alla nostra Viola Scotto Di Carlo, che con il sacrificio in due giorni ha portato a casa altrettante medaglie meritatissime. Le ha conquistate con determinazione, perché nessuno regala nulla. Due successi che vanno oltre i due podi. Ho pianto tanto. Prima di tutto di rabbia per la gara di Roberta Piano Del Balzo e, poi, di gioia per quella di Viola», ribadisce Altieri, che rammenta il recente passato. «Il mio pensiero va a due anni fa, quando eravamo girovaghi per le piscine della Campania. Sono orgoglioso di far parte della Napoli Nuoto e soprattutto di avere sempre un cuore e un orgoglio flegreo. Con queste due medaglie siamo di nuovo ritornati nel posto che ci compete, ovvero sul podio dei campionati italiani. Ma a vincere non è stata solo Viola Scotto Di Carlo, ma tutto il nostro movimento, l’intero quartiere di Monterusciello, dove ogni giorno c’è un’energia unica che si sprigiona nella nostra piscina. I due successi rappresentano la base da cui partire per il futuro, perché, oltre a Viola, abbiamo Roberta Piano Del Balzo, Simone Rippo e un ricco settore giovanile per il quale possiamo ambire a qualcosa d’importante nel futuro che ci aspetta», conclude fiducioso il direttore tecnico della Napoli Nuoto, che ringrazia il prezioso lavoro dei tecnici Luca Infascelli, Marina Nappo e Fabrizio Fusco.