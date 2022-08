Europei nuoto di Roma, ancora medaglie a raffica per gli azzurri e le azzurre. Linda Cerruti e Costanza Ferro si aggiudicano la medaglia di bronzo nel duo tecnico, mentre nel Team Event arriva l'oro. Argento per le ragazze del libero a squadre di nuoto artistico e per Martina Carraro nei 200 rana.

Europei nuoto, oro per Minisini-Ruggiero nel duo misto

Europei nuoto, bronzo per Linda Cerruti e Costanza Ferro

Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno ottenuto la medaglia di bronzo nel duo tecnico agli Europei di nuoto a Roma. Le azzurre, con il punteggio di 90.3577, si sono piazzate alle spalle dell'Ucraina, che ha dominato grazie alle prestazioni delle gemelle Maryna e Vladyslavae Aleksiiva (92.8538) e alla coppa austriaca (91.9852) formata dalle gemelle Alexandri, Anna-Maria e Eirini-Marina, che si sono prese l'argento.

Europei nuoto, oro nel Team Event

Comincia col botto l'avventura dell'Italia nei tuffi agli Europeo di nuoto a Roma. Nel Team Event l'Italia firma un vero e proprio capolavoro con il quartetto formato da Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin Di Maria, Eduard Timbretti Gugiu e Chiara Pellacani, totalizzando 402.55 punti. Gli azzurri hanno conquistato il successo davanti all'Ucraina, argento con 399.05, e alla Gran Bretagna, bronzo con 384.70.

Europei nuoto, argento nel libero a squadre femminile

Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino sono le otto ragazze che regalano all'Italia la medaglia d'argento nella specialità libero a squadre di nuoto artistico agli Europei di Roma. Le azzurre, che hanno totalizzato 92.6667 punti (27.9000 nell'esecuzione, 37.0667 nell'impressione artistica e 27.7000 nella difficoltà), sono state battute solo dall'Ucraina con 95.1000 punti (28.5000, 38.0000, 28.6000), e si sono piazzate davanti alla Francia con 90.5667 (27.1000, 36.2667, 27.2000). È la terza medaglia della giornata per l'Italia che sale così a quota 29 (12 ori, 11 argenti, 6 bronzi).

Europei nuoto, Martina Carraro argento nei 200 rana

Martina Carraro conquista la medaglia d'argento nei 200 rana ai campionati europei di Roma 2022. L'azzurra chiude con il tempo di 2'23«64 cedendo solo alla svizzera Lisa Mamie (2'23»27). Bronzo per la lituana Kotryna Teterevkova (2'24«16), sesta l'altra azzurra Francesca Fangio (2'26»79).