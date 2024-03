Polonia-Estonia 5-1, la Nazionale non è Napoli: Zielinski va in gol e vede gli Europei 2024

Doveva esere vittoria, vittoria è stata. La Polonia si sbarazza dell'Estonia nella semifinale Playoff con un 5-1 per aggiudicarsi un posto a Euro 2024 e lo fa anche nel segno di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco vive ormai da epurato l'ultimo periodo da calciatore del Napoli: nelle ultime partite ha perso la titolarità in campionato in favore del neo azzurro Traoré e nel frattempo non era stato inserito dal club nella lista Uefa necessaria per affrontare il Barcellona agli ottavi di Champions League. Ma con la sua Polonia gioca e vince.

E segna: il secondo gol del match contro l'Estonia, infatti, è opera sua: azione manovrata sulla sinistra e colpo di testa vincente per Piotr, in campo per 72 minuti stasera. La gara era stata aperta da Frankowski, in gol anche Piotrowski, Szymanski e l'autogol di Mets a concludere il pokerissimo polacco. Per il pass di Euro 2024, la Polonia dovrà battere il Galles martedì prossimo.