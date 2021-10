Voleva fregare tutti, e invece è stato fregato lui. Evander Kane, attaccante trentenne dei San José Sharks, squadra californiana di hockey su ghiaccio, ha prima falsicato il certificato vaccinale contro il Covid e poi, una volta scoperto, è stato sospeso per 21 partite (e non percepirà lo stipendio) dalla National hockey league (Nhl).

Il giocatore è stato oggetto di un'indagine da parte della federazione nordamericana e del suo club: come ha riportato la Nhl, Kane è stato squalificato per «violazione accertata e mancanza del rispetto dei protocolli Nhl/Nhlpa (l'associazione dei giocatori) Covid-19 e non è idoneo a tornare fino a quando gli Sharks non affronteranno i New Jersey Devils il 30 novembre».

