«In questi momenti lunghi e dolorosi comprendo di essere fortunato e ringrazio di essere nato al Sud Italia, a distanza di sicurezza da quanto sta accadendo. E questa fortuna mi sta salvando la vita». Il napoletano Pasquale Sanzullo pensa e ripensa a quanto di sconvolgente sta succedendo alle porte d’Europa. L’atleta dei Carabinieri e del Circolo Canottieri Aniene sarà impegnato in Coppa Len, proprio come suo fratello Mario, tesserato per le Fiamme Oro e la Canottieri Napoli. Sarà derby in famiglia nelle acque di Eilat, in Israele, dal 21 al 25 marzo.

«E’ la prima gara del 2022 in acque libere. Ci saranno i migliori interpreti di questo sport. Si preannuncia una 10 km importante», spiega il classe 1998. «Come ad Abu Dhabi in Coppa del Mondo nel dicembre 2021 si può comprendere il valore reale e lo stato di forma degli atleti da battere. Sono quelli che hanno monopolizzato i podi nello scorso anno e sono tutti europei», osserva Sanzullo junior.

Gli azzurri convocati sono 13: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza, Andrea Manzi e Marcello Guidi (Fiamme Oro/Canottieri Napoli), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Simone Ruffini (Fiamme Oro/Canottieri Aniene), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Martina De Memme (Esercito/Olimpic Nuoto Acquatics), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/Canottieri Napoli).

«Noi italiani saremo numerosi, pronti a battagliare e a creare insidie ai nostri avversari», avverte Pasquale Sanzullo, vincitore della medaglia di bronzo nella 10 km, argento nella 2,5 km (distanza solo nazionale), oro nella 5 km nel giugno del 2021. «Sarà decisivo attestarsi nei primi chilometri nelle posizioni di testa con i nuotatori più accreditati, evitando inevitabilmente scontri, che assorbono energie preziose». Delinea la strategia Sanzullo da adottare nel circuito di Coppa Len sulla lunga distanza.

Collegiale. Fino al 20 marzo i fratelli Sanzullo, Simone Ruffini e Marcello Guidi si alleneranno presso la piscina del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma. «E’ fuori da ogni logica che paesi come la Russia e l’Ucraina, che schierano atleti nelle competizioni natatorie, siano costretti a subire il disastro della guerra. Gli ucraini sono obbligati a scappare, mentre i russi che protestano contro l’invasione sono arrestati», conclude Pasquale Sanzullo. I profughi, le bombe, la pioggia di missili, il sangue versato dagli inermi, le urla degli innocenti: quando finirà il massacro?