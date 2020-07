Il New Tennis Torre del Greco parte col piede giusto e supera l’Angiulli Bari per 4-2 nel primo match del campionato a squadre di serie A1. Non c’è stata storia nel primo incontro, chiuso con un perentorio 6-2 6-4 da Raul Brancaccio. Il tennista torrese ha superato Benito Massacri.



Decisamente più sofferto conquistato da Gian Marco Moroni, che contro lo spagnolo Roca Batalla, 6-3 4-6 20-8 al super tie break finale. Sul 2-0 il New Tennis ha vinto ancora con Giovanni Cozzolino che ha superato Alessio Azzalini (6-3 6-3). Sconfitta invece per l’iberico Guillermo Garcia Lopez contro Andrea Pellegrini, vincitore in rimonta 3-6 7-6 10-2. Il 4-2 si è completato con la vittoria in doppio di Garcia Lopez-Quinzi su Azzalini-Massacri e il ko di Brancaccio-Cozzolino con Roca Batalla-Pellegrino. Domenica unica trasferta del girone per la formazione di Torre del Greco, attesa dal Tc Italia Forte dei Marmi di Lorenzo Sonego, che ieri ha battuto in trasferta il CT Palermo 5-1.



Anche nella serie A2 è iniziato bene il percorso delle squadre campane. Il TC Vomero ha vinto all’esordio in casa 5-1 contro il Treviglio, mentre sempre in casa, sui campi in Villa, il TC Napoli ha sfiorato il successo, chiudendo 3-3 con il Lecce.



Eroe di giornata per il Vomero è stato Giuseppe Caparco, il talentino del Vomero che ha battuto soffrendo ma tenendo duro l’esperto Brizzi (ex top 300 del mondo), 6-2 3-6 10-6. Da applausi la prestazione dell’olandese Robin Haase, già top 35 del mondo, che piegava Davide Pontoglio 6-3 6-2. Il terzo punto arrivava da Gianluca Di Nicola, che piegava Fiorentini, battuto 6-3 6-2. Peccato per Gianmarco Cacace che cedeva in rimonta a Scotti 3-6 6-3 10-6. In doppio i punti delle coppie Haase-Mariano Esposito e di Calvano-Caparco, chiudevano la sfida sul 5-1. Domenica prossima match in trasferta col Viserba (Rimini).



Peccato, invece, per il Tennis Napoli che arriva a un passo dalla vittoria ma chiude 3-3 in casa all'esordio contro il Lecce. Nei singolari Gianmarco Ferrari e Pietro Manola portano i giallorossi avanti 2-0, poi però cadono Enrico Fioravante e lo spagnolo Munoz De La Nava. In doppio Napoli avanti 3-2 facile con Iamunno-De La Nava ma Fioravante-Ferrari cedevano 6-2 2-6 11-9 ed era 3-3. Domenica prossima, seconda giornata fuori casa a Perugia.