Il SuperG di Kitzbuehel va a Vincent Kriechmayer. Per l'austriaco è il settimo successo in Coppa del Mondo e il quinto in SuperG. Sulla Streif chiude in 1’12”58, 12 centesimi meglio dello svizzero Marco Odermatt (secondo) e 55 centesimi meglio di Matthias Mayer (terzo). A un soffio dal podio un ottimo Christof Innerhofer, quarto a quattro centesimi dal podio dopo il quarto posto in discesa libera di ieri. Insufficiente Dominik Paris, che sbaglia alla terza curva e chiude con 2''18 di distacco. «Questo è un SuperG bellissimo, quello dove avere più coraggio di tutti. Sapevo di avere perso qualche decimo nella parte iniziale, peccato per il podio ma si tratta di un buon piazzamento», le parole di Innerhofer.

Ultimo aggiornamento: 13:06

