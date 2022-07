Una pizza per festeggiare. Alla sua prima partecipazione ai Giochi del Mediterraneo Viola Scotto Di Carlo non tradisce le attese e torna a casa con due medaglie. Dopo l’argento nei 50 farfalla (26”25), ecco il bronzo nella staffetta femminile 4x100 stile libero.

Dalla piscina al podio. «Sono molto contenta per il secondo posto», racconta entusiasta l’atleta della Napoli Nuoto. «In fondo sapevo che potevo farcela nei 50 delfino ma c’è ancora da lavorare per migliorare ed quello che farò», ammette convinta la nuotatrice classe 2003.

Orano 2022. L’ultimo successo azzurro è quello conquistato da Sonia Laquintana, Alice Mizzau, Sofia Morini e Viola Scotto Di Carlo (3’42”86), alle spalle di Slovenia e Francia. Se l'Italia chiude prima nella classifica generale con un bottimo importante di 159 medaglie (48 ori, 50 argenti e 61 bronzi), conquistandone 3 in più rispetto all’edizione di Tarragona 2018, l’atleta di Bacoli ne porta due in dote.

Doppietta clorata. «La seconda medaglia non era per niente scontata ma non impossibile», rivendica Viola. «Ognuna di noi ha fatto il suo meglio per arrivare sul podio». E il Centre Aquatique du Complexe Olympique si tinge d’azzurro. «Tornare nuovamente sul podio è stato emozionante come la prima volta. Il tempo che ho fatto nella mia frazione mi ha convinta che posso migliorare nei 100 stile», auspica fiduciosa.

Giochi a tre cerchi. «E’ stata una esperienza indimenticabile, sia stare nel villaggio olimpico con le altre squadre che vedere una città nuova come Orano», ammette Scotto Di Carlo. «Siamo stati anche a Casa Italia, dove ci hanno accolto molto bene. Mi sono divertita e ho imparato molto. Come prima esperienza in Nazionale sono davvero soddisfatta».

Prossimi impegni. «Festeggerò sicuramente con un bel tuffo a mare. Non posso esagerare però, perché tra 10 giorni mi attendono gli Assoluti estivi», conclude Viola Scotto Di Carlo (nelle foto di Augusto Bizzi e Simone Ferraro). All’ombra del Vesuvio esultano Ottorino Altieri, direttore tecnico della Napoli Nuoto, insieme ai tecnici Luca Infascelli, Marina Nappo e Fabrizio Fusco.