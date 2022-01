Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo, oggi coach di Roger Federer e manager di Berrettini, ci mette anche Matteo nella hit-parade degli eredi dei Fab Four?

«Certo, non viene in mente a tutti facendo l’elenco, ma è molto forte: l’anno scorso negli Slam ha perso solo da Djokovic ed è pronto a fare un ulteriore passo avanti».

Perché Ljubicic è il manager di Berrettini?

«Ho pensato che potevo aiutarlo e lui ha deciso che potevo, mi piace...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati