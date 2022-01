Australian Open, distribuite maglie con la scritta «dov'è Peng Shuai?»

Mille magliette con la scritta 'Dov'è Peng Shuai?' sono state distribuite dagli attivisti agli spettatori della finale del singolare femminile dell'Australian Open per attirare l'attenzione sulla difficile situazione della campionessa cinese di tennis. Una settimana dopo che gli addetti alla sicurezza hanno chiesto agli attivisti di rimuovere tali magliette sul terreno del torneo, i manifestanti sono tornati. Ne hanno distribuite mille al pubblico accorso ad assistere alla finale femminile tra la numero 1 del mondo Ashleigh Barty e l'americana Danielle Collins (n.30) sul campo del Melbourne Park. «Abbiamo distribuito gratuitamente centinaia di magliette e molte persone che vedranno la finale le indossano», ha detto Drew Pavlou, una delle persone che ha organizzato la manifestazione. Peng Shuai, ex campionessa di doppio al Roland-Garros, all'inizio dello scorso novembre ha accusato un'ex leader cinese di averla costretta a rapporti sessuali durante una relazione durata diversi anni. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione nel mondo dello sport e non solo, fino a quando non è ricomparsa parlando in videoconferenza con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach.