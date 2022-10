Maratona di Napoli, taglio del nastro al villaggio di piazza del Plebiscito

Con il taglio del nastro al Villaggio allestito in piazza del Plebiscito, è cominciato il conto alla rovescia che porterà domenica 23 ottobre alla disputa della seconda edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la competizione internazionale che ha riportato la tradizionale gara sulla distanza dei 42,195 km nella città di Partenope. Una festa partita in grande stile, con la cerimonia che ha visto la partecipazione tra gli altri del vicecomandante del quartier generale di Napoli della Marina Militare di Napoli, Alfredo Arvizzigno, e il presidente della Ssd Neapolis Marathon, Maurizio Marino. Tante le iniziative in programma nel fine settimana, con al centro sport e salute, i due temi centrali del Villaggio. Domani si parte con l’attesa Fast Walk (partenza alle 8), già sold out da diverse settimane: dieci chilometri più tre di passaggi speciali che toccheranno luoghi di grande fascino come il museo Mann, l’area a ridosso di Napoli sotterranea, Palazzo Reale e diversi vicoli caratteristici.

Una camminata guidata, non competitiva, ad andatura sportiva di circa 4 km orari. Alle 11, presso l’area hospitality di piazza del Plebiscito è in programma la tavola rotonda sul tema «Sport, cibo e salute»: ad introdurre i lavori, moderati da Alfredo Pagano (presidente emerito della Neapolis Marathon), sarà il presidente della Ssd Neapolis Marathon, Maurizio Marino. A seguire i saluti di Emanuela Ferrante (assessore allo Sport del Comune di Napoli), Sergio Roncelli (presidente Coni Campania), Angelo Pezzullo (presidente del Panathlon Napoli) e Adolfo Lorusso (presidente Neapolis Panathlon).

Sarà poi la volta dei relatori: Gennarino Masiello (vicepresidente nazionale di Coldiretti) parlerà de «Il cibo sintetico: minaccia per la salute e la biodiversità»; Maurizio Marassi (medico sportivo e dietologo) affronterà il tema «La dieta ed integrazione nell’atleta dilettante»; Francesco Schillirò (governatore Area 11 Panathlon) invece argomenterà su «L’attività sportiva: effetti sulla gestione e costi della sanità». Alle 14 infine il Gran Caffè Gambrinus ospiterà la presentazione dei top atleti iscritti alla seconda edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon e Italiana Assicurazioni Neapolis Half. Maratona, mezza maratona e Sea Run (non competitiva di 8 km) partiranno invece da piazza del Plebiscito domenica 23 ottobre alle 8.30: 2.000 atleti che coloreranno a festa le strade di Napoli. A tal proposito, il Comune ha predisposto un provvedimento legato alla circolazione per la giornata di domenica.